2019-03-24T18:25:13+03:00
Общество

Сроки подачи документов кандидатов в депутаты МП ДНР продлены до 30 марта

Такое решение было принято после рассмотрения многочисленных обращений от потенциальных кандидатов, которые просто не успели собрать все необходимые документы
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта dnrsovet.suФОТО: архив сайта dnrsovet.su
Изменить размер текста:

Все кандидаты в депутаты Молодёжного парламента Донецкой Народной Республики должны были подать документы до 22 марта включительно, однако Временная молодёжная избирательная комиссия приняла решение о продлении сроков подачи документов.

— Основываясь на многочисленных обращениях потенциальных кандидатов, нами было принято решение продлить срок подачи документов до 30 марта 2019 года, — объявил председатель временной молодежной избирательной комиссии Константин Комлёнок.

Он объяснил, что многие потенциальные кандидаты из-за занятости на своей основной работе или учёбе просто не успели собрать необходимые документы и подать их. Кроме того, некоторые кандидаты столкнулись с проблемами, решение которых по законодательству имеет четко регламентированные сроки.

Напомним, что с 1 по 6 апреля в ДНР пройдёт отборочный этап предвыборных дебатов кандидатов в депутаты Молодёжного парламента ДНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские боевики сокрушаются, что им нечем убивать дончан
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном
Двое защитников ДНР погибли от обстрелов ВСУ за сутки
Боевик ВСУ прострелил себе руку, чтобы откосить от службы
Девять боевиков 58 бригады ВСУ дезертировали в Донбассе за два дня
Украинские СМИ прибыли в зону "ООС" для фальсификации фактов обстрела Золотого-5 со стороны ЛНР
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ нанесли новый удар по Васильевской насосной станции
В ВСУ эпидемия чесотки
Под Авдеевкой ликвидировали боевую разведывательную машину ВСУ
Пункт пропуска «Золотое»: что происходит на самом деле
ВСУ в очередной раз обстреляли район Золотого-5 в ЛНР
Из-за крупной аварии более 720 домов частного сектора Докучаевска остались без воды
Украина назвала невозможным открытие пункта пропуска «Золотое» на Луганщине
Денис Пушилин поддержал Леонида Пасечника в ситуации вокруг открытия КПП «Золотое»
За сутки ВСУ шесть раз обстреляли ДНР
Погода в Луганске: синоптики прогнозируют на сегодня до 8 градусов тепла
Погода в Донецке: переменная облачность, без осадков. Температура до +5