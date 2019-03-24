Сроки подачи документов кандидатов в депутаты МП ДНР продлены до 30 марта

СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-24T18:25:13+03:00

Такое решение было принято после рассмотрения многочисленных обращений от потенциальных кандидатов, которые просто не успели собрать все необходимые документы

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Все кандидаты в депутаты Молодёжного парламента Донецкой Народной Республики должны были подать документы до 22 марта включительно, однако Временная молодёжная избирательная комиссия приняла решение о продлении сроков подачи документов.

— Основываясь на многочисленных обращениях потенциальных кандидатов, нами было принято решение продлить срок подачи документов до 30 марта 2019 года, — объявил председатель временной молодежной избирательной комиссии Константин Комлёнок.

Он объяснил, что многие потенциальные кандидаты из-за занятости на своей основной работе или учёбе просто не успели собрать необходимые документы и подать их. Кроме того, некоторые кандидаты столкнулись с проблемами, решение которых по законодательству имеет четко регламентированные сроки.

Напомним, что с 1 по 6 апреля в ДНР пройдёт отборочный этап предвыборных дебатов кандидатов в депутаты Молодёжного парламента ДНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU