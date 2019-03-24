Двое защитников ДНР погибли от обстрелов ВСУ за сутки

СЕГОДНЯ 17:39 2019-03-24T17:39:00+03:00

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Вооружённые формирования Украины ежедневно нарушают «весеннее» перемирие и взятые на себя в Минске обязательства по соблюдению устойчивого режима тишины в Донбассе. В результате вчерашних обстрелов со стороны украинской армии, Народная милиция ДНР понесла потери, о которых рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— В результате обстрелов, ставших очередным подтверждением отказа украинских боевиков выполнять взятые на себя обязательства, погибло двое защитников Республики, — сообщил Даниил Безсонов.

В ответ на обстрелы со стороны украинских силовиков военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики открыли огонь из незапрещённого минскими договорённостями вооружения. В результате ответной атаки огневые точки вооружённых формирований Украины были подавлены, двое боевиков убиты, ещё трое получили ранения.

Напомним, что за минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая Донецкое и Мариупольское направления (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU