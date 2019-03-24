Боевик ВСУ прострелил себе руку, чтобы откосить от службы

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-24T16:46:30+03:00

По данным разведки НМ ДНР это был не единичный случай

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Военнослужащие украинской армии не хотят выполнять боевые задачи и делают всё возможное, чтобы поскорее отправится подальше от передовой куда-нибудь в глубь страны. В нескольких батальонах вооружённых формирований Украины зафиксированы случаи членовредительства, о которых сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— 20 марта с целью уклонения от выполнения боевых задач на переднем крае, военнослужащий 137 батальона 35 отдельной бригады морской пехоты совершил самострел в левую руку, — рассказал Даниил Безсонов.

Причём, как стало известно от разведки Народной милиции ДНР, это не единичный случай. Тоже самое произошло в 503 батальоне 36 бригады морской пехоты вооружённых формирований Украины. На данный момент проводятся разбирательства.

Напомним, что украинские силовики настолько устали от затянувшихся военных действий, что всё больше самовольно оставляют свои части и посты. За два дня из рядов ВСУ дезертировали девять человек (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU