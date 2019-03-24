2019-03-24T16:03:12+03:00
Политика

Девять боевиков 58 бригады ВСУ дезертировали в Донбассе за два дня

Командование бригады организовало поиски беглецов совместно с подразделениями МВД, НГУ и ГПСУ
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: news.webalta.ruФОТО: news.webalta.ru
Изменить размер текста:

Украинские силовики не желают и дальше продолжать бессмысленные военные действия, а также находится в ужасных санитарных условиях на передовой, а потому предпочитают не дожидаться отправки домой, а покидать свои бригады самовольно. О новых дезертирах рассказал сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— В связи с переносом сроков ротации уровень морально-психологического состояния личного состава 58 отдельной мотопехотной бригады значительно снизился. За 22 и 23 марта зафиксировано девять случаев самовольного оставления военнослужащими бригады мест дислокации подразделений, шесть из них с оружием, — рассказал Даниил Безсонов.

На данный момент известно, что командование 58-й бригады организовало масштабные поиски беглецов совместно с подразделениями МВД, НГУ и ГПСУ. Особенно в командовании опасаются перехода дезертиров на сторону Республики, а потому под особенно тщательный контроль взяты все пункты пропуска между ДНР и Украиной.

Напомним, что представители Народной милиции обеих Республик уже неоднократно сообщали о низком уровне морально-психологического состояния бойцов украинской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские боевики сокрушаются, что им нечем убивать дончан
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном
Сроки подачи документов кандидатов в депутаты МП ДНР продлены до 30 марта
Двое защитников ДНР погибли от обстрелов ВСУ за сутки
Боевик ВСУ прострелил себе руку, чтобы откосить от службы
Украинские СМИ прибыли в зону "ООС" для фальсификации фактов обстрела Золотого-5 со стороны ЛНР
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ нанесли новый удар по Васильевской насосной станции
В ВСУ эпидемия чесотки
Под Авдеевкой ликвидировали боевую разведывательную машину ВСУ
Пункт пропуска «Золотое»: что происходит на самом деле
ВСУ в очередной раз обстреляли район Золотого-5 в ЛНР
Из-за крупной аварии более 720 домов частного сектора Докучаевска остались без воды
Украина назвала невозможным открытие пункта пропуска «Золотое» на Луганщине
Денис Пушилин поддержал Леонида Пасечника в ситуации вокруг открытия КПП «Золотое»
За сутки ВСУ шесть раз обстреляли ДНР
Погода в Луганске: синоптики прогнозируют на сегодня до 8 градусов тепла
Погода в Донецке: переменная облачность, без осадков. Температура до +5