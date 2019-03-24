Девять боевиков 58 бригады ВСУ дезертировали в Донбассе за два дня

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-24T16:03:12+03:00

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Украинские силовики не желают и дальше продолжать бессмысленные военные действия, а также находится в ужасных санитарных условиях на передовой, а потому предпочитают не дожидаться отправки домой, а покидать свои бригады самовольно. О новых дезертирах рассказал сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— В связи с переносом сроков ротации уровень морально-психологического состояния личного состава 58 отдельной мотопехотной бригады значительно снизился. За 22 и 23 марта зафиксировано девять случаев самовольного оставления военнослужащими бригады мест дислокации подразделений, шесть из них с оружием, — рассказал Даниил Безсонов.

На данный момент известно, что командование 58-й бригады организовало масштабные поиски беглецов совместно с подразделениями МВД, НГУ и ГПСУ. Особенно в командовании опасаются перехода дезертиров на сторону Республики, а потому под особенно тщательный контроль взяты все пункты пропуска между ДНР и Украиной.

Напомним, что представители Народной милиции обеих Республик уже неоднократно сообщали о низком уровне морально-психологического состояния бойцов украинской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU