Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ нанесли новый удар по Васильевской насосной станции

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-24T15:13:50+03:00

Снаряды ложатся рядом с машинным залом станции. Персонал находится в укрытии

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Вооружённые формирования Украины продолжают нарушать «весеннее» перемирие и взятые на себя в Минске обязательства по сохранению устойчивого режима тишины. В 14.20 украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов по району Васильевской насосной станции.

— Обстрел фиксируется в непосредственной близости от машинного зала станции, персонал находится в укрытии, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

На данный момент Представительство ДНР в СЦКК делает всё возможное, чтобы добиться гарантий безопасности и украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины.

На данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.

Напомним, в минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим тишины в ДНР, выпустив по Республике 37 боеприпасов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU