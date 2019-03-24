Пункт пропуска «Золотое»: что происходит на самом деле

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-24T13:50:55+03:00

Несмотря на все заявления Украины об открытии или полной готовности к открытию КПВВ «Золотое», СММ ОБСЕ однозначно заявила, что пункт пропуска по-прежнему закрыт [видео]

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Ситуация в районе Золотого-5, где планировалось открыть пункт пропуска «Золотое», продолжает развиваться. На данный момент получено подтверждение от СММ ОБСЕ о том, что пункт пропуска по-прежнему закрыт, что полностью опровергает все заявления украинской стороны о возобновлении его работы.

— Мы получили информацию от наблюдателей СММ ОБСЕ: они не подтверждают заявление украинской стороны – заявление госпогранслужбы Украины о том, что пункт пропуска в Золотом открыт. У них нет никаких оснований, чтобы считать этот пункт открытым. С самого утра они (сотрудники СММ) не видели никаких попыток осуществить открытие, — сказал журналистам Министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего.

Он подчеркнул, что представители ЛНР несколько раз связывались с патрулём СММ ОБСЕ на территории Украины, чтобы перепроверить эту информацию и каждый раз получали однозначный отрицательный ответ об открытии пункта пропуска.

Отметим, что ранее сегодня на официальном сайте погранслужбы Украины появилось сообщение о том, что пункт пропуска «Золотое» возобновил работу с 7.00 (8.00 мск) по решению командующего так называемой «ООС» Наева. Между тем вчера вечером, 23 марта, штаб т.н. «ООС» назвал невозможным открытие КПВВ «Золотое» на Луганщине в сложившейся ситуации.

ФОТО: rus.uatv.ua

Около 12.00 сообщение о возобновлении работы КПВВ «Золотое» с сайта погранслужбы Украины было удалено, однако представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, что «в эти минуты (около 12.00)» представитель Украины в Контактной группе Евгений Марчук находится на видеосвязи с командующим «ООС» Сергеем Наевым, «который доложил о полной готовности украинской стороны открыть КПВВ «Золотое»».

Между тем ранее сегодня украинские силовики обстреляли район Золотого-5 из гранатомётов. К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, ЛНР продолжает придерживаться жёсткой позиции в отношении невозможности открытие этого пункта пропуска, о чём ещё вчера заявил Глава Республики Леонид Пасечник.

В свою очередь Глава ДНР Денис Пушилин выразил свою полную поддержку Главе ЛНР и заявил, что эта ситуация – очередная политическая провокация в преддверии выборов Президента Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/698970" frameborder="0"></iframe> НМ ЛНР предотвратила провокацию на КПВВ "Золотое".

ИСТОЧНИК KP.RU