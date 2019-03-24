ВСУ в очередной раз обстреляли район Золотого-5 в ЛНР

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-24T12:33:03+03:00

Под огонь, в том числе, попала территория, на которой планировалось открыть пункт пропуска «Золотое». Народная милиция Республики продолжает следить за ситуацией

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Вооружённые формирования Украины в очередной раз обстреляли посёлок Михайловка (Золотое-5), где ещё вчера собирались открыть контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Золотое». Народная милиция ЛНР находится в районе населённого пункта и следит за ситуацией.

— Мы зафиксировали обстрел со стороны ВСУ на участке Золотое-4 – Золотое-5, с применением СПГ и АГС, — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. — Ждём дальнейших провокаций, — подчеркнул Андрей Марочко.

Народная милиция ЛНР прилагает все силы, чтобы предупредить людей о возможной опасности и обеспечить их безопасность в этом районе, а также посодействовать тому, чтобы люди не шли через КПВВ «Золотое», так как на дороге к нему много неразорвавшихся боеприпасов.

— Если люди пойдут по этой дороге, то это для них небезопасно. Мы в свою очередь информируем население при помощи громкоговорителя, на месте развернут информационный пункт, — добавил Марочко.

ФОТО: архив сайта freeonlinetranslators.net

Между тем представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не собираются брать на себя какую-либо ответственность за то, что происходит в районе Золотого и за открытие пункта пропуска.

— То, что связано с открытием КПВВ – это не наша ответственность, это ответственность двух сторон. Мы здесь просто мониторим ситуацию, — заявил представитель СММ ОБСЕ.

Кроме того, на данный момент нет достоверной информации о том, готовит ли Украина пропуск людей через КПВВ «Золотое» или нет. Ответ на этот вопрос должен дать патруль миссии, развёрнутый на украинской стороне.

Ранее мы сообщали о том, что штаб т.н. «ООС» назвал невозможным открытие КПВВ «Золотое» на Луганщине в сложившейся ситуации. ЛНР продолжает придерживаться жёсткой позиции в отношении невозможности открытие этого пункта пропуска, о чём ещё вчера заявил Глава Республики Леонид Пасечник.

В свою очередь Глава ДНР Денис Пушилин выразил свою полную поддержку Главе ЛНР и заявил, что эта ситуация – очередная политическая провокация в преддверии выборов Президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU