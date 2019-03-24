Украина назвала невозможным открытие пункта пропуска «Золотое» на Луганщине

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-24T11:35:28+03:00

Однако в штабе т.н. «ООС» продолжают утверждать, что он был бы полностью безопасным для мирных граждан

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После жёсткого заявления Главы Луганской Народной Республики о том, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Золотое» останется закрытым со стороны Республики в целях сохранения безопасности мирного населения Луганщины, штаб так называемой «ООС» заявил о «невозможности открытия КПВВ «Золотое» в сложившихся условиях».

На данный момент Министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего продолжает наблюдать за ситуацией в районе Золотого.

— Я думаю, ни для кого не будет неожиданностью, что сегодня Украина предпримет провокации, и провокации достаточно серьезные, — предупредил Владислав Дейнего и подчеркнул, что обстрелы в районе Золотого не утихают. — Сейчас полегче звучит, только что были разрывы тяжелого вооружения. Я думаю, специалисты нам объяснят, что это было. А на практике мы слышим реальные намерения украинской стороны «открыть» пропуск – здесь «безопасно», здесь «салют», «фейерверки» и все прочее, — заметил Министр иностранных дел.

Отметим, что согласно отчёты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за время «весеннего» перемирия было зафиксировано 11 нарушений режима тишины, из которых 7 с применением тяжёлого вооружения. Кроме того, в ОБСЕ сообщили, что дорога, по которой должны были идти сегодня людям, до сих пор остаётся заминированной.

Также подчеркнём, что район Золотого остаётся одним из самых обстреливаемых в ЛНР. За прошедшие сутки по посёлку Михайловка (Золотое-5) украинские силовики выпустили 7 осколочных гранат СПГ-9, а также вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов.

В ЛНР продолжают настаивать, что пункт пропуска «Золотое» может быть открыт только после разведения сил и средств и полноценного разминирования всех дорог в этом районе.

Напомним, что Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением в поддержку позиции Главы ЛНР Леонида Пасечника в ситуации вокруг открытия КПВВ «Золотое». Пушилин подчеркнул, что ДНР выступает категорически против использования гражданских лиц в качестве инструмента манипуляций (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU