За сутки ВСУ шесть раз обстреляли ДНР

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-24T10:01:12+03:00

По Республике было выпущено 37 боеприпасов на Донецком и Мариупольском направлениях

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Вооружённые формирования Украины заметно снизили интенсивность и количество обстрелов по территории ДНР в минувшие сутки. За прошедшие 24 часа было зафиксировано шесть обстрелов на Донецком и Мариупольском направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Минеральное, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Жертв среди мирного населения Республики на данный момент не зафиксировано. Также не поступала информация о разрушениях в результате обстрелов вооружённых формирований Украины.

Известно, что украинские силовики выпустили по территории ДНР 37 боеприпасов, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, снаряды БМП/БТР, гранаты РПГ/СПГ.

Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины обстреляли ДНР 14 раз, выпустив по Республике 334 боеприпаса.

ИСТОЧНИК KP.RU