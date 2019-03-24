За сутки ВСУ шесть раз обстреляли ДНР
Вооружённые формирования Украины заметно снизили интенсивность и количество обстрелов по территории ДНР в минувшие сутки. За прошедшие 24 часа было зафиксировано шесть обстрелов на Донецком и Мариупольском направлениях.
— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Минеральное, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Жертв среди мирного населения Республики на данный момент не зафиксировано. Также не поступала информация о разрушениях в результате обстрелов вооружённых формирований Украины.
Известно, что украинские силовики выпустили по территории ДНР 37 боеприпасов, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, снаряды БМП/БТР, гранаты РПГ/СПГ.
Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины обстреляли ДНР 14 раз, выпустив по Республике 334 боеприпаса.
ИСТОЧНИК KP.RU