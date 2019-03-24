2019-03-24T09:08:28+03:00
Политика

ВСУ обстреляли посёлки Калиновка и Золотое-5 в минувшие сутки

Обстрелы велись с применением гранатомётов
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта au.finance.yahoo.comФОТО: архив сайта au.finance.yahoo.com
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В прошедшие сутки интенсивность и сила обстрелов со стороны украинской армии по Луганской Народной Республике заметно упали. Вооружённые формирования Украины всего два раза нарушили режим тишины.

— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Золотое5 (Михайловка) и Калиновка, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

Украинские силовики стреляли по ЛНР из гранатомётов и стрелкового оружия. По предварительным подсчётам на территорию Республики упали 45 гранат, среди которых 7 осколочных гранат СПГ-9, 9 осколочных гранат РПГ-7 и ещё 29 гранат АГС-17.

По имеющейся на данный момент информации никто из мирного населения Республики не пострадал. Также пока не сообщалось о разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии.

Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины 11 раз нарушили режим тишины, обстреляв посёлки Фрунзе, Первомайск, Колиново, Лозовое и Калиново-Борщеватое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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