2019-03-23T17:38:43+03:00
Политика

В Донбассе сбили украинский беспилотник-разведчик

С помощью него украинские военные проводили разведку в районе Голубовского в Луганской Народной Республике
Никита МАКАРЕНКОВ
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В Донбассе сбили украинский беспилотник-разведчик. Фото: 24tv.uaВ Донбассе сбили украинский беспилотник-разведчик. Фото: 24tv.ua
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Начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил, что подразделения противовоздушной обороны ведомства сбили в районе поселка Голубовское украинский беспилотный летательный аппарат.

- Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как наши подразделения противовоздушной обороны регулярно пресекают противоправные действия противника, - отметил начальник пресс-службы. – К тому же, в последнее время Украина активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов вдоль линии разграничения - тем самым продолжает нарушать Минские договоренности.

Осадчий добавил, что в сбитом беспилотнике киевских силовиков была обнаружена и изъята карта памяти, выявленная на ней информация подтвердила ведение целенаправленного огня по поселкам Голубовское и Донецкий.

- Эти данные в дальнейшем будут использованы для возбуждения уголовного дела против командира 10-й бригады – военного преступника – полковника Василия Зубанича, в зоне ответственности бригады которого и был сбит беспилотник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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