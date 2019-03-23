2019-03-23T14:55:11+03:00
Общество

Леонид Пасечник заявил, что КПП «Золотое» в целях безопасности будет закрыт

Когда открыть КПП «Золотое» - решат в Минске
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Леонид Пасечник заявил, что КПП «Золотое» в целях безопасности будет закрыт. Фото: svpressa.ruЛеонид Пасечник заявил, что КПП «Золотое» в целях безопасности будет закрыт. Фото: svpressa.ru
Изменить размер текста:

23 марта Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям Украины и призвал их не поддаваться на провокации Киева об открытии пункта пропуска Золотое.

– Я обращаюсь к Вам, своим землякам, с которыми нас разделил военной агрессией против собственного народа режим Порошенко. Каждый день развязанной по вине Киева гражданской войны на линии фронта гибнут люди: украинцы, русские – славяне. Но Порошенко этого мало. В угоду своему желанию, во что бы то ни стало удержать власть и сохранить свои капиталы, он планирует новую провокацию на границе с ЛНР, результатом которой должна стать массовая гибель мирных граждан, – обратился Леонид Пасечник.

Несмотря на отсутствие договоренностей между ЛНР и Украиной об открытии КПП «Золотое», Киев намерен 24 марта в одностороннем порядке открыть переход, направив через него большое количество людей в Республику.

- Земляки, не поддавайтесь на эту провокацию! Вас хотят использовать как «пушечное мясо» для развязывания нового витка крупномасштабных боевых действий. Работы по разминированию прилегающей к Золотому территории не завершены. Из-за срыва Украиной Минских договоренностей войска на безопасное расстояние не разведены, происходят постоянные обстрелы, в том числе из артиллерии, – предупредил Глава ЛНР.

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей «Золотое» со стороны Республики будет закрыт до принятия согласованного решения на переговорах в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДНР паспорта будут выдавать с 14 лет
Работа в ДНР 2019: Макеевский центр занятости обучит на слесарей и маляров
В Луганске правоохранители провели операцию «Каникулы»
Военные ЛНР призвали международные организации не допустить провокацию Киева с КПП
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 14 раз нарушили «режим тишины»
23 марта в Донецке выпал снег
В Снежном полицейские изъяли гранаты
Обстрелы ЛНР: ВСУ 11 раз за сутки нарушили «перемирие»
Донецкий молодежный центр зовет на открытое занятие латиноамериканскими танцами
Срочное сообщение СЦКК: по Донецку и Коминтерново выпущены десятки мин
В «Зале мамонта» краеведческого музея в Донецке теперь демонстрируют и динозавров
К жителям Донецка водка и сигареты теперь попадут только через акцизный склад
Уже больше 450 человек подали заявление на вступление в Народную дружину ДНР
В ЛНР уменьшили ответственность водителей за нарушение дорожных правил
За прошедшую неделю ВСУ 68 раз обстреляли ДНР. Трое защитников Республики погибли
В Донецке подписали соглашение о сотрудничестве между ДНР и ЛНР в сфере социальной политики