Леонид Пасечник заявил, что КПП «Золотое» в целях безопасности будет закрыт

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-23T14:55:11+03:00

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23 марта Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям Украины и призвал их не поддаваться на провокации Киева об открытии пункта пропуска Золотое.

– Я обращаюсь к Вам, своим землякам, с которыми нас разделил военной агрессией против собственного народа режим Порошенко. Каждый день развязанной по вине Киева гражданской войны на линии фронта гибнут люди: украинцы, русские – славяне. Но Порошенко этого мало. В угоду своему желанию, во что бы то ни стало удержать власть и сохранить свои капиталы, он планирует новую провокацию на границе с ЛНР, результатом которой должна стать массовая гибель мирных граждан, – обратился Леонид Пасечник.

Несмотря на отсутствие договоренностей между ЛНР и Украиной об открытии КПП «Золотое», Киев намерен 24 марта в одностороннем порядке открыть переход, направив через него большое количество людей в Республику.

- Земляки, не поддавайтесь на эту провокацию! Вас хотят использовать как «пушечное мясо» для развязывания нового витка крупномасштабных боевых действий. Работы по разминированию прилегающей к Золотому территории не завершены. Из-за срыва Украиной Минских договоренностей войска на безопасное расстояние не разведены, происходят постоянные обстрелы, в том числе из артиллерии, – предупредил Глава ЛНР.

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей «Золотое» со стороны Республики будет закрыт до принятия согласованного решения на переговорах в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU