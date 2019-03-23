В Луганске правоохранители провели операцию «Каникулы»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-23T13:46:56+03:00

Оперативники посетили ряд торговых точек и проверили соблюдение законодательства в части запрета продажи спиртного и сигарет детям

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В конце этого месяца в общеобразовательных учебных заведениях начнутся каникулы, а это, как правило, означает, что большая часть ребятни будет предоставлена сама себе, сообщает ЦОС МВД ЛНР.

- Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели акцию и посетили ряд магазинов Луганска. Непосредственно в торговых точках были распространены листовки предупреждающего характера об ответственности за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним, - рассказали стражи порядка.

Напомним, что Кодексом об административных правонарушениях за продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей, а за реализацию табачных изделий – до 50 тысяч.

- Продавая спиртное и сигареты детям, задумайтесь о том, что кто-то может предложить выпить или закурить и вашему ребенку, - обращаются к продавцам стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU