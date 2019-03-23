Военные ЛНР призвали международные организации не допустить провокацию Киева с КПП

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-23T15:40:32+03:00

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Начальник управления Народной милиции ЛНР, руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко призвал международные организации повлиять на Киев, дабы предотвратить планируемое незалежной одностороннее открытие КПП «Золотое».

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила о том, что Киев планирует 24 марта открыть «Золотое», в то время как другой представитель незалежной в Минске Евгений Марчук сообщил, что украинская сторона собирается в одностороннем порядке начать ремонт моста у Станицы Луганской.

Открытие КПП может повлечь человеческие жертвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/698907" frameborder="0"></iframe> Михаил Филипоненко обратился к международным организациям.

- Остается фактом, что в районе «Золотое» по вине ВСУ сохраняется напряженная обстановка. Проезжие дороги и прилегающая к ним местность заминированы. Инфраструктура пункта пропуска, позволяющая обеспечить безопасность пересекающих линию разграничения мирных граждан, отсутствует, - сказал начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. - Осознавая неизбежность поражения на предстоящих выборах, Петр Порошенко стремится любыми способами сохранить свой пост. Для этого преступным режимом, пришедшим к власти в результате госпереворота, готовятся очередные провокации, способные повлечь человеческие жертвы. Обращаюсь к нашим гражданам с просьбой воздержаться от поездок на временно оккупированную Киевом территорию Республики.

Для предотвращения провокации Филипоненко призвал международные организации повлиять на Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU