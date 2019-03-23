Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 14 раз нарушили «режим тишины»

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-23T11:36:38+03:00

ВСУ за сутки 14 раз нарушили «режим тишины». Фото: news-front.info

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ВСУ за минувшие сутки четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 300 боеприпасов.

Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 334 единицы, - сказал Якубов.

По его словам, под огнем ВСУ оказались поселки Александровка и шахты Трудовская, район бывшего аэропорта и «Вольво-Центра», горловский поселок шахты имени Гагарина, а также села Ленинское и Коминтерново.

Украинские силовики применяли минометы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU