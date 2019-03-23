Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 14 раз нарушили «режим тишины»
ВСУ за минувшие сутки четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 300 боеприпасов.
Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 334 единицы, - сказал Якубов.
По его словам, под огнем ВСУ оказались поселки Александровка и шахты Трудовская, район бывшего аэропорта и «Вольво-Центра», горловский поселок шахты имени Гагарина, а также села Ленинское и Коминтерново.
Украинские силовики применяли минометы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.
ИСТОЧНИК KP.RU