В Снежном полицейские изъяли гранаты

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-23T10:09:57+03:00

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В Снежном оперативники изъяли из незаконного оборота две гранаты времен Великой Отечественной войны. За незаконное хранение боеприпасов горожанину грозит до 4 лет лишения свободы с выплатой внушительного штрафа. Об этом сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- Сотрудники сектора уголовного розыска Снежнянского горотдела получили оперативную информацию о том, что в одном из домовладений ранее не судимый 43-летний снежнянец хранит боевые гранаты. При проведении обыска в его жилище стражи порядка изъяли противотанковую и противопехотную гранату типа РГД с запалами к ним времен Великой Отечественной войны, - рассказали в МВД.

Изъятые гранаты направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения специального исследования.

Начальник сектора уголовного розыска Снежнянского горотдела Александр Додонов сообщил, что по этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 лет с выплатой штрафа до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU