2019-03-23T09:07:48+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ 11 раз за сутки нарушили «перемирие»

Под обстрелы ВСУ попали пять городов и сел ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ нарушили «перемирие». Фото: news-front.infoВСУ нарушили «перемирие». Фото: news-front.info
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ВСУ 11 раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

- Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков Калиново и Фрунзе, сел Лозовое и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), 122-миллиметровых арторудий, 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов СПГ и автоматических гранатометов АГС, - сообщили в НМ ЛНР.

Напомним, что вчера украинские силовики пять раз обстреляли передовые рубежи обороны Республики. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков Фрунзе и Калиново. Огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, а также стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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