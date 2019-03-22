2019-03-22T21:42:15+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК: по Донецку и Коминтерново выпущены десятки мин

Обстрел ведется из минометов калибром 82 и 120 мм, зенитных установок, гранатометов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные значительно усилили обстрелы территории ДНР. Фото: mediarace.infoУкраинские военные значительно усилили обстрелы территории ДНР. Фото: mediarace.info
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Сегодня вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по северной окраине Донецка - району «Вольво-центра». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В СЦКК уточнили, что противник ведет огонь из минометов калибром 82 и 120 мм, зенитных установок, гранатометов. В общей сложности выпущено свыше 100 боеприпасов.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Также украинские военные обстреляли из пушек БМП-2 поселок шахты имени Гагарина в Горловке.

А на юге ДНР тяжелая обстановка складывается в районе Коминтерново. Там утром в результате обстрела были повреждены линия электропередачи и три жилых дома на улице Ахматова. А к вечеру обстрелы возобновились. ВСУ используют минометы калибром 120 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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