2019-03-22T20:51:18+03:00
Политика

В «Зале мамонта» краеведческого музея в Донецке теперь демонстрируют и динозавров

Они появляются в голографической пирамиде
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Объёмные и реалистичные изображения динозавров возникают в пирамиде словно ниоткуда. Фото: drkm-dnr.ruОбъёмные и реалистичные изображения динозавров возникают в пирамиде словно ниоткуда. Фото: drkm-dnr.ru
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В мае 2018 года в Донецком республиканском краеведческом музее был открыт новый экспозиционный зал геологии и палеонтологии «На заре развития жизни». Его посетители часто называют «Залом мамонта». Более полно ознакомиться с геологической историей нашего края посетителям помогают интерактивные киоски, цифровые фоторамки, современная аудиосистема для диорамы и плазменная панель. А теперь мультимедийное оснащение экспозиции дополнено голографической пирамидой. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Представьте себе объёмные, возникающие словно ниоткуда, реалистичные изображения динозавров в пространстве. Они словно живут внутри пирамиды. Благодаря специальному напылению на стенках пирамиды с использованием изображения 3D-объекта создаются настоящие голограммы. Зрелищная анимация животных завораживает, приковывая к себе взгляды посетителей.

- Мультимедийная презентация пока демонстрирует всего несколько видов динозавров. Но уже вызывает живой интерес у посетителей, - сказал заведующий научно-экспозиционным отделом природы музея Виктор Койнаш. - В дальнейшем планируем расширить наполнение пирамиды: добавить новые виды динозавров, интересные минералы и так далее. Мы надеемся, что голографическая пирамида станет одним из самых ярких мультимедийных дополнений в нашем музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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