В ЛНР уменьшили ответственность водителей за нарушение дорожных правил

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-22T17:04:44+03:00

Изменения в КоАП связаны с унификацией с законодательством России. Фото: gorod-lugansk.com

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Сегодня депутаты Народного Совета ЛНР внесли изменения в ряд статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

- В частности, изменения вносятся в статью 12.17 «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» - пояснил депутат Михаил Кукоев. - Из санкций данной статьи исключается «лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Остается наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 2 000 рублей.

Кроме того, изменения внесены в часть 2 статьи 12.26 «Нарушение правил дорожного движения или порядок эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Здесь снижается размер штрафных санкций, они будут составлять от 10 000 до 25 000 рублей, а также предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Ранее санкции составляли от 20 000 до 50 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Изменения внесены в статью 28.4 КоАП. Должностные лица органов внутренних дел наделяются правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.18 в части нарушения временного ограничения на пользование специальным правом в виде управления автомобильными транспортными средствами, мотоциклами и мопедами.

- Вносятся и ряд других поправок, которые будут способствовать унификации законодательства ЛНР с законодательством Российской Федерации, – проинформировал Кукоев.

ИСТОЧНИК KP.RU