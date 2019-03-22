За прошедшую неделю ВСУ 68 раз обстреляли ДНР. Трое защитников Республики погибли

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-22T16:21:40+03:00

Обстрелы велись по районам двадцати двух населённых пунктов Республики

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Вооружённые формирования Украины ведут ежедневные обстрелы территории Донбасса. За прошедшую неделю было зафиксировано шестьдесят восемь обстрелов Донецкой Народной Республики. Неутешительные итоги недели подвёл заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

— Обстрелы велись по районам двадцати двух населённых пунктов Республики с применением миномётов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, — сообщил Эдуард Басурин.

В результате обстрелов украинской армии трое защитников Республики погибли, ещё двое – получили ранения.

Отметим, что за прошедшие сутки было зафиксировано семнадцать нарушений режима тишины со стороны украинских боевиков.

Напомним, что из-за утреннего миномётного обстрела в посёлке Коминтерново было повреждено три жилых дома и перебита линия электропитания. Посёлок остался без света (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU