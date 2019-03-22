В Донецке подписали соглашение о сотрудничестве между ДНР и ЛНР в сфере социальной политики

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-22T15:34:51+03:00

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Взаимодействие Донецкой и Луганской Народных Республик по налаживанию взаимодействия Министерств и Правительства продолжается. Сегодня в Донецке между двумя Республиками было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере социальной политики и социальной защиты населения.

Соглашение было подписано Министрами труда и соцполитики ЛНР и ДНР Ларисой Толстыкиной и Светланой Малаховой.

— Мы уверены, что дальнейшее сотрудничество между нашими министерствами поможет получить новый положительный опыт, внедрив который на практике мы сможем в разы повысить уровень социальной защищенности наших граждан, — сказала Лариса Толстыкина.

Документ подразумевает взаимодействие в таких сферах, как политика в области социальной защиты населения, занятости и трудовой миграции; нормативно-правовое регулирование трудовых отношений, осуществление мер по сокращению бедности; развитие системы профессиональной подготовки и многое другое.

Напомним, что вчера Главы двух Республик подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере железнодорожного транспорта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU