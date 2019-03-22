Киев собирается увеличить срок оформления пропусков в Донбассе

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-22T14:58:22+03:00

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- Мы получили проект нормативно-правового документа для ознакомления, но ни одна рекомендация правозащитников не была учтена, - сказала на пресс-конференции в Киеве координатор по юридическим вопросам организации «Донбасс SОS» Мария Красненко.

По ее словам, документ сейчас находится на финальной стадии согласования. Красненко акцентировала внимание на нескольких проблемных моментах. В частности, нормативно-правовой документ предусматривает увеличение сроков получения разрешений на пересечение линии разграничения. Это, по мнению юриста, может привести к длительному ожиданию разрешений для граждан.

Ответственным за разработку документа является Министерство обороны.

Напомним, что сейчас время оформления электронного пропуска через сайт СБУ занимает до 10 дней.

Кстати, по информации Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, по меньшей мере 13 человек погибли во время пересечения линии разграничения с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU