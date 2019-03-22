2019-03-22T14:40:42+03:00
Звезды

Весенние каникулы в Донецке: что покажет Донбасс Опера

С сегодняшнего дня весенние каникулы в Донецке начались, а в Донецком театре оперы и балета подготовили специальную программу для юных театралов
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: рекламный отдел Донбасс ОперыФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы
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В Донбасс Опере рассказали, как пройдут весенние каникулы в Донецке для юных театралов, причём начинаются эти каникулы уже сегодня. Первым в программе Донецкого театра оперы и балета стоит спектакль «Чиполлино», который показали ребятам сегодня в 11.00, следующий показ этого спектакля пройдёт 24 марта в тоже время.

— 26 марта в 11:00 артисты театра приглашают на всеми любимую музыкальную сказку «Золушка» Антонио Спадавеккиа. Эта добрая и поучительная история до сих пор радует и удивляет детей и взрослых, — рассказали в театре.

Музыкальная сказка «Царевна-лягушка» развлечёт гостей театра 28 марта в 11:00, в 29 марта в тоже время на сцене Донбасс Оперы покажут «Буратино».

— Какой бы спектакль не посетил наш юный зритель, организация культурного досуга и масса позитивных эмоций будет обеспечена всем в равной степени, — пообещали в литературно-драматургической части Донецкого театра оперы и балета.

Отметим, что весенние каникулы пройдут в ДНР с 25 марта до 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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