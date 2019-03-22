Отборочный этап предвыборных дебатов кандидатов в депутаты МП ДНР пройдёт с 1 по 6 апреля

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-22T14:07:03+03:00

Решение о сроках проведения первого этапа дебатов было принято на заседании ВМИК

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С 1 по 6 апреля в ДНР пройдёт отборочный этап предвыборных дебатов кандидатов в депутаты Молодёжного парламента Республики. Это решение приняли члены Временной молодёжной избирательной комиссии.

— Дебаты являются принципиально важными для нас, поскольку позволят в ходе дискуссии на различную тематику выделить из кандидатов наиболее амбициозных и перспективных молодых людей, всесторонне развитых и имеющих реальные идеи по улучшению жизни в Республике, — пояснил председатель ВМИК Константин Комлёнок.

Предполагается проведение двух туров дебатов – отборочного и финального. Отборочный пройдёт во временных участковых избирательных комиссиях и в нём примут участие кандидаты, чьи видеоролики, размещенные на онлайн-площадке, в агитационный период набрали набольшее число оценок. Участники представят свои предвыборные программы и зададут вопросы оппонентам.

Финалистов выберут слушатели, которые будут присутствовать на дебатах. Для этого они должны будут в специальном бланке указать фамилию, имя и отчество выбранного кандидата.

Напомним, что сегодня заканчивается срок подачи документов от кандидатов в Молодежный парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU