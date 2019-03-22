В Донецке прошел курсантский бал

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-22T13:32:04+03:00

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Люди в погонах всегда вызывали у представительниц прекрасного пола восторг и уважение. А в военном Донецке к ним отношение особенное. Поэтому на республиканский «Его величество бал» пришло немало донецких красавиц. Чтобы не только потанцевать. А может быть и найти свою будущую вторую половинку.

В зале гостиничного комплекса «Шахтар Плаза» собрался весь цвет будущего офицерского корпуса Республики – курсанты из Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ), Донецкой академии внутренних дел (ДАВД), лицеисты лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой им. Г.Т. Берегового. Также участвовали в мероприятии лицеисты республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ и воспитанники дошкольного детского дома №1 «Теремок». По информации пресс-службы ДАВД МВД всего было 600 участников.

Музыкальное сопровождение бала обеспечивали оркестры ДонВОКУ и Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева.

ИСТОЧНИК KP.RU