2019-03-22T13:02:51+03:00
Общество

Глава ДНР Денис Пушилин заложил в Макеевке сквер «Русская весна»

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы Андрей Козенко и Наталья Поклонская, депутат парламента Республики Северная Осетия-Алания Тимур Цахилов
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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Сегодня в Макеевке состоялась торжественная закладка сквера «Русская весна», посвященного пятилетию присоединения Крыма к Российской Федерации. Мероприятие собрало около трёхсот человек, среди которых Глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты Государственной Думы Андрей Козенко и Наталья Поклонская, депутат парламента Республики Северная Осетия-Алания Тимур Цахилов. Все вместе они высадили порядка ста саженцев крымской сосны, ещё порядка трёхсот деревьев было высажено в сквере заранее.

— Место для высадки деревьев выбрано неслучайно. Недавно города Макеевка и Керчь подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Крымские сосны теперь будут расти и крепнуть на земле Донбасса, — сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

ФОТО: ДАН

ФОТО: ДАН

Сквер расположен в Горняцком районе Макеевки вблизи Дворца культуры XX партсъезда. Там установлен мемориальный камень в виде полуострова Крым, который и стал своеобразным фундаментом будущего парка.

ФОТО: ДАН

ФОТО: ДАН

— Перед всеми жителями Донбасса нужно преклонить головы за вашу смелость, веру и правду. Горжусь тем, что я уроженка Луганской области, и тем, что выросла в Крыму. Хочу, чтобы пятилетняя годовщина задала ускоренный темп Донецку и Луганску, чтобы было мирное небо, а вы процветали и не знали горечи и печали, — сказала Наталья Поклонская.

Отметим, что инициатива создания сквера «Русская весна» принадлежит активистам общественного движения «Донецкая Республика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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