Президента Украины готовы выбирать в Станице Луганской лишь 200 переселенцев из 18 тысяч
Побывавшая 20 марта на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова была шокирована. Оказывается только 200 человек сменили место голосования для участия в выборах президента 31 марта (то есть зарегистрировались для голосования). Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.
- По информации Станично-Луганской районной государственной администрации, в Станице Луганской зарегистрировано 18 тысяч переселенцев, из них живут там около тысячи. Из этой тысячи только 200 человек зарегистрировались, чтобы воспользоваться своим правом и проголосовать на очередных президентских выборах, – подытожила Людмила Денисова.
Она считает, что жители не осведомлены в вопросе, как реализовать свое избирательное право.
На самом же деле луганчане попросту игнорируют эти выборы. Они больше озабочены громадными очередями за пенсией в местном отделении «Ощадбанка».
Кстати, накануне приезда омбудсмена умерла в очереди
85-летняя жительница ЛНР. Это шестая смерть пенсионеров на КПВВ «Станица Луганская» с начала года.
ИСТОЧНИК KP.RU