Президента Украины готовы выбирать в Станице Луганской лишь 200 переселенцев из 18 тысяч

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-22T12:49:27+03:00

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Побывавшая 20 марта на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова была шокирована. Оказывается только 200 человек сменили место голосования для участия в выборах президента 31 марта (то есть зарегистрировались для голосования). Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

- По информации Станично-Луганской районной государственной администрации, в Станице Луганской зарегистрировано 18 тысяч переселенцев, из них живут там около тысячи. Из этой тысячи только 200 человек зарегистрировались, чтобы воспользоваться своим правом и проголосовать на очередных президентских выборах, – подытожила Людмила Денисова.

Она считает, что жители не осведомлены в вопросе, как реализовать свое избирательное право.

На самом же деле луганчане попросту игнорируют эти выборы. Они больше озабочены громадными очередями за пенсией в местном отделении «Ощадбанка».

Кстати, накануне приезда омбудсмена умерла в очереди

85-летняя жительница ЛНР. Это шестая смерть пенсионеров на КПВВ «Станица Луганская» с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU