Работа в Донецке: в ДонНУ пройдёт ярмарка педагогических вакансий
Многие выпускники университетов ДНР задаются вопросом, а есть ли работа в Донецке. В Министерстве образования и науки Республики анонсировали проведение ярмарки педагогических вакансий, которая состоится 29 марта в главном корпусе Донецкого национального университета.
— Цель мероприятия − оказание содействия в трудоустройстве выпускникам и студентам педагогических специальностей. Работодатели получат возможность непосредственно встретиться с соискателями, — рассказали в Министерстве образования и науки ДНР.
На ярмарку приглашаются все выпускники и студенты старших курсов педагогического направления.
Ярмарка пройдёт с 12.00 до 14.00 в главном корпусе ДонНУ по адресу: проспект Гурова, 24, холл 2 этажа.
ИСТОЧНИК KP.RU