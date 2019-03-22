Работа в Донецке: в ДонНУ пройдёт ярмарка педагогических вакансий

СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-22T12:18:14+03:00

Министерство образования и науки ДНР заверяет, что работа в Донецке есть. 29 марта в главном корпусе ДонНУ состоится ярмарка педагогических вакансий

Изменить размер текста: A A

Многие выпускники университетов ДНР задаются вопросом, а есть ли работа в Донецке. В Министерстве образования и науки Республики анонсировали проведение ярмарки педагогических вакансий, которая состоится 29 марта в главном корпусе Донецкого национального университета.

— Цель мероприятия − оказание содействия в трудоустройстве выпускникам и студентам педагогических специальностей. Работодатели получат возможность непосредственно встретиться с соискателями, — рассказали в Министерстве образования и науки ДНР.

На ярмарку приглашаются все выпускники и студенты старших курсов педагогического направления.

Ярмарка пройдёт с 12.00 до 14.00 в главном корпусе ДонНУ по адресу: проспект Гурова, 24, холл 2 этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU