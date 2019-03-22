2019-03-22T11:30:11+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК ДНР: огнём ВСУ в Коминтерново повреждены 3 дома и ЛЭП

По южному посёлку Республики выпустили семь мин калибром 120 миллиметров
Цесанна АНТОНЕНКО
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В посёлке Коминтерново, по информации его жителей, не осталось ни одного дома, который не пострадал бы от обстрелов ВСУВ посёлке Коминтерново, по информации его жителей, не осталось ни одного дома, который не пострадал бы от обстрелов ВСУФото: Юлия АНДРИЕНКО
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Этим утром вооружённые формирования Украины в очередной раз открыли миномётный огонь по южным посёлкам ДНР. В частности, были обстреляны посёлки Коминтерново и Ленинское. В Коминтерново зафиксированы повреждения.

— В результате обстрела повреждена линия электропередачи. На данный момент энергоснабжение в Коминтерново отсутствует, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Кроме того, были повреждены три жилых дома на улице Ахматова. Повреждение фасада и окон получили дома №65, 112 и 92. В огород дома №92 также угодил снаряд.

По предварительной информации никто из мирных жителей не пострадал. Более подробная информация об обстреле на данный момент уточняется.

Напомним, что этим утром под миномётный и гранатометный обстрел ВСУ попали Донецк, Горловка и южные посёлки ДНР. За прошедшие сутки было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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