Срочное сообщение СЦКК ДНР: огнём ВСУ в Коминтерново повреждены 3 дома и ЛЭП

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-22T11:30:11+03:00

В посёлке Коминтерново, по информации его жителей, не осталось ни одного дома, который не пострадал бы от обстрелов ВСУ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Этим утром вооружённые формирования Украины в очередной раз открыли миномётный огонь по южным посёлкам ДНР. В частности, были обстреляны посёлки Коминтерново и Ленинское. В Коминтерново зафиксированы повреждения.

— В результате обстрела повреждена линия электропередачи. На данный момент энергоснабжение в Коминтерново отсутствует, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Кроме того, были повреждены три жилых дома на улице Ахматова. Повреждение фасада и окон получили дома №65, 112 и 92. В огород дома №92 также угодил снаряд.

По предварительной информации никто из мирных жителей не пострадал. Более подробная информация об обстреле на данный момент уточняется.

Напомним, что этим утром под миномётный и гранатометный обстрел ВСУ попали Донецк, Горловка и южные посёлки ДНР. За прошедшие сутки было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU