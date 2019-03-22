Срочное сообщение СЦКК ДНР: огнём ВСУ в Коминтерново повреждены 3 дома и ЛЭП
Этим утром вооружённые формирования Украины в очередной раз открыли миномётный огонь по южным посёлкам ДНР. В частности, были обстреляны посёлки Коминтерново и Ленинское. В Коминтерново зафиксированы повреждения.
— В результате обстрела повреждена линия электропередачи. На данный момент энергоснабжение в Коминтерново отсутствует, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Кроме того, были повреждены три жилых дома на улице Ахматова. Повреждение фасада и окон получили дома №65, 112 и 92. В огород дома №92 также угодил снаряд.
По предварительной информации никто из мирных жителей не пострадал. Более подробная информация об обстреле на данный момент уточняется.
Напомним, что этим утром под миномётный и гранатометный обстрел ВСУ попали Донецк, Горловка и южные посёлки ДНР. За прошедшие сутки было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.
ИСТОЧНИК KP.RU