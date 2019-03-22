На территории школы в Калининском районе Донецка обезврежен взрывоопасный предмет
Об этом сообщили в спасательном ведомстве Республики
На территории школы Калининского района в Донецке обезврежен взрывоопасный предмет. Фото: Фейсбук/Донецк
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Двадцать первого марта на территории школы в Калининском районе Донецка правоохранители Донецкой Народной Республики обезвредили взрывоопасный предмет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики.
- Сотрудники государственной пожарно-спасательной части Донецка на пожарной технике обеспечили безопасность во время обезвреживания правоохранительными органами взрывоопасного предмета на территории школы № 96 в Калининском районе Донецка, - говорится в сообщении пресс-службы.
Подробности сотрудники ведомства не сообщают, известно, что обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU