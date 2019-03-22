В Луганске в восьмой раз снизили цены на бензин и дизтопливо

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-22T11:26:41+03:00

В Луганске в восьмой раз снизил цены на бензин и дизтопливо. Фото: Луганскнефтепродукт

Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии Республики «Луганскнефтепродукт»

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Исполняющий обязанности директора предприятия Александр Изосимов сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо на заправках своей сети с ноября 2018 года снижены в восьмой раз.

- С 20 марта в государственной сети заправочных станций цена на бензин АИ-92 будет составлять 40 рублей, бензин марки АИ-95 – 41 рубль, а дизельное топливо – 47 рублей 50 копеек, - заявил Александр Изосимов. - Цены на топливо снижены в рамках программы социально-экономического развития Республики «Наш выбор».

Также директор предприятия отметил, что снижению цен поспособствовали благоприятно сложившиеся условия на бирже нефтепродуктов и ответственная социальная направленность предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU