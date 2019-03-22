В Луганске в восьмой раз снизили цены на бензин и дизтопливо
Исполняющий обязанности директора предприятия Александр Изосимов сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо на заправках своей сети с ноября 2018 года снижены в восьмой раз.
- С 20 марта в государственной сети заправочных станций цена на бензин АИ-92 будет составлять 40 рублей, бензин марки АИ-95 – 41 рубль, а дизельное топливо – 47 рублей 50 копеек, - заявил Александр Изосимов. - Цены на топливо снижены в рамках программы социально-экономического развития Республики «Наш выбор».
Также директор предприятия отметил, что снижению цен поспособствовали благоприятно сложившиеся условия на бирже нефтепродуктов и ответственная социальная направленность предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU