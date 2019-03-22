ВСУ выпустили по ДНР больше 180 боеприпасов за сутки
Вооружённые формирования Украины продолжают ежедневно нарушать режим тишины, «весеннее» перемирие и минские договорённости. За прошедшие сутки украинские силовики семнадцать раз открывали огонь по ДНР. Обстрелы велись на всех направлениях.
— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Крутая Балка, Васильевка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская», Вольво-центр, Терминал), Александровка, Спартак и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
В результате вооружённой агрессии украинской армии в Горловке повреждены окна в квартире многоквартирного дома на улице Стожка.
В Петровском районе Донецка неразорвавшиеся снаряды калибром 30 миллиметров попали в общеобразовательную школу №116.
Среди мирных жителей Республики жертвы не зафиксированы.
Всего за прошедшие сутки украинская армия выпустила по территории ДНР 183 боеприпаса, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, осколочные гранаты БМП/БТР, РПГ/СПГ и гранаты АГС, а также ВСУ использовали крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Напомним, этим утром украинские силовики обстреляли из миномётов окраины Донецка, южные посёлки Республики и Горловку (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU