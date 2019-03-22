2019-03-22T11:19:32+03:00
Политика

Этим утром ВСУ из миномётов обстреляли окраины Донецка и южные посёлки ДНР

Кроме того, по последним данным, миномётный обстрел ведётся и по Горловке. По предварительным подсчётам украинские боевики выпустили по Республики больше сорока мин
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта russian-vesna.ruФОТО: архив сайта russian-vesna.ru
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«Весеннее» перемирие в ДНР продолжает обостряться. Этим утром вооружённые формирования Украины уже пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв северные окраины Донецка и южные посёлки из миномётов и гранатомётов.

— В 7.40 и 8.45 были зафиксированы миномётные обстрелы посёлка шахты «Трудовская» в Донецке. Вооружённые формирования Украины со своих позиций в районе населённого пункта Марьинка выпустили сначала 7 мин калибром 82 миллиметра, а потом ещё 6 мин этого же калибра. В 9.20 нами зафиксирован обстрел Донецкого аэропорта. С позиций украинских боевиков в районе населённого пункта Опытное был произведён один выстрел из миномёта калибром 120 миллиметров и 3 выстрела из СПГ, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Обстрел посёлка Коминтерново на юге Республики начался в 8.55. С позиций украинских силовиков в районе посёлка Талаковка было выпущено 7 мин калибром 120 миллиметров.

В 9.00 зафиксирован обстрел посёлка Ленинское, по которому выпустили 7 мин калибром 120 миллиметров и 4 мины калибром 82 миллиметра. Кроме того, по Ленинскому 29 раз выстрелили из АГС.

По последней информации от Представительства ДНР в СЦКК также известно, что в 9.55 начался обстрел Горловки (посёлка шахты имени Гагарина). Известно, что украинские силовики уже применили 10 мин калибром 82 миллиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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