2019-03-22T09:59:23+03:00
Политика

За сутки ВСУ пять раз нарушили режим тишины в ЛНР

Обстрелам подверглись посёлки Фрунзе, Михайловка и Калиново
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта pikabu.ruФОТО: архив сайта pikabu.ru
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Вооружённые формирования Украины продолжают ежедневно вести огонь по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики, а также по мирным городам и районам ЛНР. За прошедшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима тишины.

— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Золотое5 (Михайловка), Калиново и Фрунзе, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам, украинские силовики выпустили по территории ЛНР 190 различных боеприпасов, среди которых 19 мин калибром 120 миллиметров, 28 мин калибром 82 миллиметра, 70 осколочных гранат БМП-1, 5 осколочных гранат РПГ-7 и 58 гранат агс-17. Кроме того, украинские силовики применяли крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информации о жертвах среди мирного населения Республики и разрушениях не поступало.

Напомним, что сутками ранее украинские силовики тринадцать раз обстреляли территорию ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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