Новый глава миссии ОБСЕ тоже будет способствовать приходу мира в Донбассе

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-22T09:33:19+03:00

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Новым председателем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине назначен турецкий дипломат Халит Чевик. Отбор на эту должность проводился из шести кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Турции.

- Такое решение считаем свидетельством доверия к Турции и послу Чевику, а также его профессиональному опыту. Твердая поддержка Турцией СММ, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, будет продолжаться. Мы уверены, что посол Чевик после вступления в должность также внесет вклад в успех миссии и тем самым – в региональный мир и стабильность, – говорится в сообщении. - Срок полномочий посла Апакана, чья работа ценится всеми, скоро закончится.

Эртугрул Апакан возглавлял СММ ОБСЕ в Украине со 2 апреля 2014 года. Он тоже кадровый турецкий дипломат, был постоянным представителем Турции в ООН в 2009-2012 годах и заместителем министра в Министерстве иностранных дел в 2006-2009 годах.

Халит Чевик был постоянным представителем Турции в ООН с 2012 по 2016 годы.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБС была создана решением Постоянного совета ОБСЕ 21 марта 2014 года. Ее задача - способствовать миру, стабильности и безопасности путем мониторинга на всей территории Украины, содействия диалогу на местах с целью снижения напряженности и содействие нормализации ситуации.

Впрочем, работа наблюдателей ОБСЕ по-разному оценивается сторонами конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU