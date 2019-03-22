2019-03-22T09:33:19+03:00
Политика

Новый глава миссии ОБСЕ тоже будет способствовать приходу мира в Донбассе

Вместо Эртугрула Апакана руководителем миссии ОБСЕ в Украине назначен турецкий дипломат Халит Чевик
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Халит Чевик продолжит в Донбассе политику предшественника. Фото: en.wikipedia.org/wiki/OfficialХалит Чевик продолжит в Донбассе политику предшественника. Фото: en.wikipedia.org/wiki/Official
Изменить размер текста:

Новым председателем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине назначен турецкий дипломат Халит Чевик. Отбор на эту должность проводился из шести кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Турции.

- Такое решение считаем свидетельством доверия к Турции и послу Чевику, а также его профессиональному опыту. Твердая поддержка Турцией СММ, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, будет продолжаться. Мы уверены, что посол Чевик после вступления в должность также внесет вклад в успех миссии и тем самым – в региональный мир и стабильность, – говорится в сообщении. - Срок полномочий посла Апакана, чья работа ценится всеми, скоро закончится.

Эртугрул Апакан возглавлял СММ ОБСЕ в Украине со 2 апреля 2014 года. Он тоже кадровый турецкий дипломат, был постоянным представителем Турции в ООН в 2009-2012 годах и заместителем министра в Министерстве иностранных дел в 2006-2009 годах.

Халит Чевик был постоянным представителем Турции в ООН с 2012 по 2016 годы.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБС была создана решением Постоянного совета ОБСЕ 21 марта 2014 года. Ее задача - способствовать миру, стабильности и безопасности путем мониторинга на всей территории Украины, содействия диалогу на местах с целью снижения напряженности и содействие нормализации ситуации.

Впрочем, работа наблюдателей ОБСЕ по-разному оценивается сторонами конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Этим утром ВСУ из миномётов обстреляли окраины Донецка и южные посёлки ДНР
За сутки ВСУ пять раз нарушили режим тишины в ЛНР
Чтобы не подсматривали: в Мариуполе медведь Чук уничтожил камеру видеонаблюдения
Впервые в краеведческом музее Донецка открылась выставка бабочек - "Крылатая радуга"
Омбудсмен Украины открыла офис регионального представительства в Донбассе
Красный Крест привез в республики Донбасса 140 тонн продуктов и стройматериалов
Погода в Луганске 22 марта: воздух прогреется до 11 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке 22 марта: ожидается порывистый ветер и дождь
Кому в ЛНР будут выплачивать пожизненные госвыплаты
Обстрелом ВСУ поврежден жилой дом в Горловке
В Славяносербском районе ЛНР нашли еще один тайник с оружием и боеприпасами
Прямая линия Главы ЛНР с жителями Украины: уже пришло больше 500 вопросов
Главы ДНР и ЛНР подписали меморандум о сотрудничестве в железнодорожной сфере
Патрулям ВСУ приказали задерживать представителей националистических батальонов
Обстрелявшие школу в Донецке бригады ВСУ понесли потери
В ЛНР подешевели мясо курицы, картофель и сахар
В ЛНР ввели весенний запрет ловли рыбы
Фальсификация выборов в Украине: для ВСУ на Донбассе создали 79 избирательных участков
Больше 300 боеприпасов ВСУ выпустили по ЛНР
Командир 54-ой бригады ВСУ может пошатнуться с должности из-за массового дезертирства и пьянства
Большие деньги в обмен на голоса за Порошенко: командирам ВСУ выдадут премии в преддверии выборов
29 марта в Луганске пройдет субботник
ВСУ обстреляли школу в Донецке
«Весеннее перемирие» в ЛНР: ВСУ выпустили по Республике больше полутысячи боеприпасов
В ДНР снесли более 15 тысяч сухостоев
В ЛНР нашли очередной тайник с оружием и боеприпасами
На украинском КПП в Станице Луганской умерла пенсионерка