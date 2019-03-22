2019-03-22T08:52:41+03:00
Политика

Чтобы не подсматривали: в Мариуполе медведь Чук уничтожил камеру видеонаблюдения

В клетке косолапый живет со своей подругой Гердой [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мишка поднялся на три с половиной метра вверх по клетке. Фото: youtube.com/0629.com.uaМишка поднялся на три с половиной метра вверх по клетке. Фото: youtube.com/0629.com.ua
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В мариупольском зоопарке четырехлетний медведь по кличке Чук живет в клетке не один. Вместе с подругой - двухлетней Гердой - они устраивают игры, за которыми немало охотников понаблюдать, сообщает 0629.com.ua.

Видимо, Чуку надоело, что его снимают, и он решил покончить с этим раз и навсегда. Мишка попросту снес видеокамеру, которая была установлена на клетке. На видео видно, как мишка поднялся на три с половиной метра вверх по клетке и исполнил задуманное.

Из-за повреждения одной камеры, вышла из строя и другая. Их установили два года назад на нескольких вольерах, но такое произошло впервые. Обе камеры в компании-провайдере обещают отремонтировать в течение недели.

Как рассказал директор зоопарка Савелий Вашура, мишка Чук родился в зоопарке.

Медведь Чук сбил лапой камеру видеонаблюдения.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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