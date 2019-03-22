Чтобы не подсматривали: в Мариуполе медведь Чук уничтожил камеру видеонаблюдения
В мариупольском зоопарке четырехлетний медведь по кличке Чук живет в клетке не один. Вместе с подругой - двухлетней Гердой - они устраивают игры, за которыми немало охотников понаблюдать, сообщает 0629.com.ua.
Видимо, Чуку надоело, что его снимают, и он решил покончить с этим раз и навсегда. Мишка попросту снес видеокамеру, которая была установлена на клетке. На видео видно, как мишка поднялся на три с половиной метра вверх по клетке и исполнил задуманное.
Из-за повреждения одной камеры, вышла из строя и другая. Их установили два года назад на нескольких вольерах, но такое произошло впервые. Обе камеры в компании-провайдере обещают отремонтировать в течение недели.
Как рассказал директор зоопарка Савелий Вашура, мишка Чук родился в зоопарке.
Медведь Чук сбил лапой камеру видеонаблюдения.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU