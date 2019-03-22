2019-03-22T08:27:51+03:00
Политика

Омбудсмен Украины открыла офис регионального представительства в Донбассе

Он находится в Лисичанске Луганской области
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова решила разместить главный региональный офис в Лисичанске. Фото: facebook.com/Людмила ДенисоваУкраинский омбудсмен Людмила Денисова решила разместить главный региональный офис в Лисичанске. Фото: facebook.com/Людмила Денисова
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21 марта во время визита в Донбасс Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова открыла главный офис регионального представительства омбудсмена Украины. Он располагается по адресу: Лисичанск, проспект Победы, 127.

- Человек может обратиться в любой момент, если считает, что его право нарушено, – написала она на своей странице в Facebook.

Денисова напомнила, что также представительства есть в Славянске, Мариуполе и Бахмуте (до переименования – Артемовск).

Напомним, что представителем Уполномоченного по права человека в Донецкой и Луганской областям является Павел Лисянский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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