Омбудсмен Украины открыла офис регионального представительства в Донбассе
Он находится в Лисичанске Луганской области
Украинский омбудсмен Людмила Денисова решила разместить главный региональный офис в Лисичанске. Фото: facebook.com/Людмила Денисова
Изменить размер текста:
21 марта во время визита в Донбасс Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова открыла главный офис регионального представительства омбудсмена Украины. Он располагается по адресу: Лисичанск, проспект Победы, 127.
- Человек может обратиться в любой момент, если считает, что его право нарушено, – написала она на своей странице в Facebook.
Денисова напомнила, что также представительства есть в Славянске, Мариуполе и Бахмуте (до переименования – Артемовск).
Напомним, что представителем Уполномоченного по права человека в Донецкой и Луганской областям является Павел Лисянский.
ИСТОЧНИК KP.RU