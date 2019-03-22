2019-03-22T06:33:14+03:00
Политика

Погода в Луганске 22 марта: воздух прогреется до 11 градусов тепла, без осадков

Также синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-18 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Ожидается усиление ветра. Фото: gorod-lugansk.comОжидается усиление ветра. Фото: gorod-lugansk.com
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- 22 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность. Ночью дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 6-11 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит 0–2 градуса выше нуля, днем 7-9 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 2 – ноль градусов ночью и 6-8 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до 6-8 градусов выше нуля днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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