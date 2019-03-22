Погода в Донецке 22 марта: ожидается порывистый ветер и дождь
В пятницу, 22 марта, в Донецке и в ДНР облачная погода продержится весь день. После обеда пойдет мелкий дождь, который постепенно усилится.
Утром температура воздуха будет находиться в пределах плюс 3-7 градусов. Днем ожидается до 9 градусов тепла. Вечером столбики термометров покажут плюс 2-5 градусов.
В течение суток ветер будет дуть преимущественно в северном и северо-западном направлениях со скоростью 5-6 м/с. Также синоптики предупреждают об усилении скорости ветра до 15 м/с.
22 марта отмечается день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Это вторая встреча весны (первая на Масленицу). Если трясогузка прилетела, то река через 12 дней вскроется; прилет жаворонка предвещал тепло; зяблика — стужу.
ИСТОЧНИК KP.RU