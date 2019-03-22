2019-03-22T00:21:58+03:00
Политика

Кому в ЛНР положенные пожизненные госвыплаты

Глава Республики Леонид Пасечник подписал указ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Пожизненные госвыплаты будут получать несколько категорийПожизненные госвыплаты будут получать несколько категорийФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

В Луганской Народной Республике учредили пожизненные государственные выплаты. Соответствующий указ подписал Глава Леонид Пасечник, в котором утвержден порядок назначения и осуществления пожизненных государственных выплат и их размеры.

- Установить следующие размеры пожизненных государственных выплат: Героям Советского Союза - 16 000 российских рублей; Героям Социалистического Труда - 7 600 российских рублей, - говорится в документе.

Полным кавалерам ордена Славы - 16 000 российских рублей; лицам, награжденным четырьмя и более медалями «За отвагу» - 16 000 российских рублей; полным кавалерам ордена Трудовой Славы – 7 600 российских рублей.

- Участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которые по состоянию на 18 мая 2014 являлись получателями именной пожизненной государственной стипендии, - 7 600 российских рублей, - говорится в тексте документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обстрелом ВСУ поврежден жилой дом в Горловке
В Славяносербском районе ЛНР нашли еще один тайник с оружием и боеприпасами
Прямая линия Главы ЛНР с жителями Украины: уже пришло больше 500 вопросов
Главы ДНР и ЛНР подписали меморандум о сотрудничестве в железнодорожной сфере
Патрулям ВСУ приказали задерживать представителей националистических батальонов
Обстрелявшие школу в Донецке бригады ВСУ понесли потери
В ЛНР подешевели мясо курицы, картофель и сахар
В ЛНР ввели весенний запрет ловли рыбы
Фальсификация выборов в Украине: для ВСУ на Донбассе создали 79 избирательных участков
Больше 300 боеприпасов ВСУ выпустили по ЛНР
Командир 54-ой бригады ВСУ может пошатнуться с должности из-за массового дезертирства и пьянства
Большие деньги в обмен на голоса за Порошенко: командирам ВСУ выдадут премии в преддверии выборов
29 марта в Луганске пройдет субботник
ВСУ обстреляли школу в Донецке
«Весеннее перемирие» в ЛНР: ВСУ выпустили по Республике больше полутысячи боеприпасов
В ДНР снесли более 15 тысяч сухостоев
В ЛНР нашли очередной тайник с оружием и боеприпасами
На украинском КПП в Станице Луганской умерла пенсионерка