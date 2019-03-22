Кому в ЛНР положенные пожизненные госвыплаты

СЕГОДНЯ 00:21 2019-03-22T00:21:58+03:00

Пожизненные госвыплаты будут получать несколько категорий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Изменить размер текста: A A

В Луганской Народной Республике учредили пожизненные государственные выплаты. Соответствующий указ подписал Глава Леонид Пасечник, в котором утвержден порядок назначения и осуществления пожизненных государственных выплат и их размеры.

- Установить следующие размеры пожизненных государственных выплат: Героям Советского Союза - 16 000 российских рублей; Героям Социалистического Труда - 7 600 российских рублей, - говорится в документе.

Полным кавалерам ордена Славы - 16 000 российских рублей; лицам, награжденным четырьмя и более медалями «За отвагу» - 16 000 российских рублей; полным кавалерам ордена Трудовой Славы – 7 600 российских рублей.

- Участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которые по состоянию на 18 мая 2014 являлись получателями именной пожизненной государственной стипендии, - 7 600 российских рублей, - говорится в тексте документа.

ИСТОЧНИК KP.RU