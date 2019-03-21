Обстрелом ВСУ поврежден жилой дом в Горловке

21 Март 23:49 2019-03-21T23:49:15+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Днем 21 марта солдаты Вооруженных формирований Украины обстреляли поселок шахты имени Изотова в Горловке. В результате этого поврежден жилой дом. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 13:40 вооруженные силы Украины открыли огонь в направлении поселка шахты им. Изотова в Горловке. В результате обстрела повреждено остекление в квартире жилого дома по адресу: улица Стожка, 139, квартира 6, - говорится в сообщении.

При обстреле применялось стрелковое оружие.

ВСУ обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Жертв и пострадавших нет, - отметили в СЦКК.

Напомним, что за прошедшие сутки противник СЕМЬ раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы пяти населённых пунктов Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU