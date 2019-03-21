В Славяносербском районе ЛНР нашли еще один тайник с оружием и боеприпасами
В поселке Обозное, Славяносербского района ЛНР, найден еще один схрон с боеприпасами и оружием. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики.
- В процессе осмотра места происшествия в указанном тайнике обнаружено и изъято: пистолет ПМ, патроны различно калибра, корпусы гранат и запалы к ним, - сообщили в Генпрокуратуре.
Всего было изъято больше пяти тысяч предметов.
Тайник с боеприпасами в ЛНР.
Ранее в этом же поселке был обнаружен тайник, в котором находилось почти пять тысяч боеприпасов.
- В ходе проверки информации сотрудниками межрегионального следственного отдела Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики в лесополосе, расположенной на удалении два километра от села Обозное Славяносербского района, выявлен замаскированный тайник с боевыми припасами и взрывчатыми веществами, - сообщили тогда в Генпрокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU