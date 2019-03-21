Прямая линия Главы ЛНР с жителями Украины: уже пришло больше 500 вопросов

21 Март 22:00 2019-03-21T22:00:02+03:00

Об этом Леонид Пасечник сообщил на своей странице в Twitter

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Больше пятисот вопросов от жителей Украины пришло к прямой линии Главы ЛНР.

- Для прямой линии поступают сотни вопросов от граждан Украины. На данный момент их количество превысило 500, - говорится в сообщении.

Леонид Иванович поделился, что в основном это просьбы о помощи в лечении, жалобы на бездействие киевских чиновников и бесчинства ВСУ.

- 25 марта в 16:00 я обязательно вам отвечу, - сказал Леонид Пасечник.

Задать вопрос главе ЛНР можно будет по телефону 066-824-46-04 или отправить электронное письмо по адресу line_glava_lnr@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU