Прямая линия Главы ЛНР с жителями Украины: уже пришло больше 500 вопросов
Об этом Леонид Пасечник сообщил на своей странице в Twitter
Фото: voicesevas.ru
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Больше пятисот вопросов от жителей Украины пришло к прямой линии Главы ЛНР.
- Для прямой линии поступают сотни вопросов от граждан Украины. На данный момент их количество превысило 500, - говорится в сообщении.
Леонид Иванович поделился, что в основном это просьбы о помощи в лечении, жалобы на бездействие киевских чиновников и бесчинства ВСУ.
- 25 марта в 16:00 я обязательно вам отвечу, - сказал Леонид Пасечник.
Задать вопрос главе ЛНР можно будет по телефону 066-824-46-04 или отправить электронное письмо по адресу line_glava_lnr@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU