2019-03-21T20:32:46+03:00
Политика

Главы ДНР и ЛНР подписали меморандум о сотрудничестве в железнодорожной сфере

Об этом сообщили в минтрансе Донецкой Народной Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Makeevka-NewsФото: Makeevka-News
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21 марта Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в сфере железнодорожного транспорта между ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

Государственные предприятия «Донецкая железная дорога» и унитарное предприятие «Луганская железная дорога» теперь будут сотрудничать.

- Подписание данного Меморандума позволит нам реализовать проект по осуществлению совместного единого управления в сфере железнодорожного транспорта, - сказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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