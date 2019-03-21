Главы ДНР и ЛНР подписали меморандум о сотрудничестве в железнодорожной сфере

СЕГОДНЯ 20:32 2019-03-21T20:32:46+03:00

Об этом сообщили в минтрансе Донецкой Народной Республики

Изменить размер текста: A A

21 марта Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в сфере железнодорожного транспорта между ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

Государственные предприятия «Донецкая железная дорога» и унитарное предприятие «Луганская железная дорога» теперь будут сотрудничать.

- Подписание данного Меморандума позволит нам реализовать проект по осуществлению совместного единого управления в сфере железнодорожного транспорта, - сказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ИСТОЧНИК KP.RU