Патрулям ВСУ приказали задерживать представителей националистических батальонов

СЕГОДНЯ 19:44 2019-03-21T19:45:45+03:00

Об этом правоохранителям ЛНР за вознаграждение рассказал военнослужащий 57-й бригады украинской армии

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Командование Вооруженных сил Украины приказало патрулям задерживать представителей националистических формирований. Основная задача – пресечение агитации нацистов. Об этом правоохранителям ЛНР за вознаграждение рассказал военнослужащий 57-й бригады украинской армии

- На каждом наряде в патруль об этом напоминают, - рассказал он.

Особое внимание приказано уделять агитаторам.

- Мол, чтобы смуту не вносили ни в ряды бригады, ни среди местных, - сообщил украинский военнослужащий.

Напомним, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о создании в зоне так называемой «операции объединенных сил» 79 избирательных участков на выборах-2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU