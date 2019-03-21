Обстрелявшие школу в Донецке бригады ВСУ понесли потери
Позиции Вооруженных формирований Украины, с которых производились обстрелы Республики 21 марта были уничтожены. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- Потери среди военнослужащих 93-й механизированной бригады составили один убитый - старший солдат Волох и один раненый - младший сержант Фисенко, - сообщил в НМ ДНР.
Обстрелы Донбасса 21 марта.
Потери 57-й бригады составили один убитый - младший сержант Лисюк.
- Хочу довести эту информацию до командования ВФУ и заявить, что, если «горячие украинские командиры» в очередной раз решат сделать выстрел в сторону республики, ответная реакция будет незамедлительной. Как и в случае обстрела 19 марта общеобразовательной школы №77 в Гольмовском, - обратился в украинским военным начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.
ИСТОЧНИК KP.RU