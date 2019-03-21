2019-03-21T19:25:43+03:00
Политика

Обстрелявшие школу в Донецке бригады ВСУ понесли потери

В 93-ей – один погибший и один раненный, в 57-ой – один погибший [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: alew.comФото: alew.com
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Позиции Вооруженных формирований Украины, с которых производились обстрелы Республики 21 марта были уничтожены. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Потери среди военнослужащих 93-й механизированной бригады составили один убитый - старший солдат Волох и один раненый - младший сержант Фисенко, - сообщил в НМ ДНР.

Обстрелы Донбасса 21 марта.

Потери 57-й бригады составили один убитый - младший сержант Лисюк.

- Хочу довести эту информацию до командования ВФУ и заявить, что, если «горячие украинские командиры» в очередной раз решат сделать выстрел в сторону республики, ответная реакция будет незамедлительной. Как и в случае обстрела 19 марта общеобразовательной школы №77 в Гольмовском, - обратился в украинским военным начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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