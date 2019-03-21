В ЛНР подешевели мясо курицы, картофель и сахар

СЕГОДНЯ 19:10 2019-03-21T19:30:20+03:00

Об этом сообщили в Госкомстате Республики

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В Луганской Народной Республике снизилась стоимость мяса курицы, картофеля и сахара. Об этом сообщили в Государственном комитете статистики.

- Стоимость картофеля снизилась на 1,2%, сахара – на 1,1%, отдельных порционных куриных частей и свеклы – на 1%. Также незначительно подешевели свинина и подсолнечное масло, - говорится в приведенной статистике комитета.

Низменной цена осталась на хлеб, говядину, сало, рис, овсяные хлопья, соль, рыбу и рыбные консервы, сосиски и сардельки, молоко, сыр, сливочное масло и питьевую бутилированную воду.

- Во второй декаде марта незначительно подорожали манная и гречневая крупы, макаронные изделия, горох, вареная колбаса, сосиски и сардельки, сметана, творог, морковь, лук и яблоки. В отчетном периоде подорожала капуста, - сообщили в Госкомстате.

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ИСТОЧНИК KP.RU