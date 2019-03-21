В ЛНР ввели весенний запрет ловли рыбы

СЕГОДНЯ 18:39 2019-03-21T18:39:53+03:00

А в течение всего года запрещен вылов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу ЛНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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В Луганской Народной Республике ввели весенне-летний запрет на ловлю рыбы и раков. Об этом сообщил начальник отдела охраны водных биоресурсов управления государственного экологического надзора – начальник отдела экологического контроля ведомства Денис Ермак.

Установлены следующие сроки запрета на лов водных биоресурсов на период нереста рыбы и размножения других водных биоресурсов на водных объектах ЛНР в весенне-летний период 2019 год: в реках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая; в водохранилищах, прудах - с 1 апреля по 10 июня; в придаточных водоемах (озерах, старицах, притоках) - с 1 апреля по 30 июня, - сообщил он.

Кроме этого, во время нереста запрещено передвижение каких-либо плавсредств на водных объектах ЛНР.

- А в течение всего года запрещен вылов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу ЛНР, в частности, это подуст волжский, елец Данилевского, вырезуб, сибирская щиповка, быстрянка русская и ерш донской, - заявил Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU