Фальсификация выборов в Украине: для ВСУ на Донбассе создали 79 избирательных участков

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-21T17:25:09+03:00

65 будут работать в Донецкой области, 14 – в Луганской

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о создании в зоне так называемой «операции объединенных сил» 79 избирательных участков на выборах-2019.

- В целом для военнослужащих Вооруженных сил Украины будет создано 93 участка, из них 79 - в зоне «ООС», - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что созданы 79 специальных избирательных участков в исключительном случае на временной основе на территории военных частей в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил».

- В частности, 14 участков —-в оккупированной части ЛНР, 65 - в оккупированной части ДНР, - сообщили в Генштабе.

Избирательные участки для военнослужащих в зоне «ООС» создаются не случайно. Потому что наблюдателей там не будет, а солдат ВСУ принуждают голосовать за действующего президента Петра Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU